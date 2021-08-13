حياة كريمة.. قافلة طبية من جامعة الإسكندرية لقرية بهيج

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن القافلة تأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.
وأوضحت الدكتورة وفاء السحلى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإسكندرية، أن القافلة شارك فيها 39 عضو هيئة تدريس من كلية الطب فى 14 تخصص منها "الجلدية، القلب، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة".
وأشارت السحلى فى بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أن القافلة شارك فيها أيضا 19 عضو هيئة تدريس من طب الأسنان و8 من التمريض.
وأضافت أنه جرى إجراء الكشف الطبى وعلاج 417 حالة فى التخصصات الطبية المختلفة، وتحويل عدد من الحالات التى تحتاج إلى إجراء أشعة وتدخل جراحى إلى المستشفى الرئيسى الجامعى ومستشفى الحضرة الجامعى.
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