صور.. المتحف القومى للحضارة يستقبل وفدا من المؤثرين والمدونين العرب

جدة - نرمين السيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدا من المؤثرين و المدونين العرب الذين يقومون بزيارة تعريفية فى محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر للترويج للمقصد السياحى المصرى فى السوق العربى.





وخلال جولتهم بمدينة القاهرة حرص وفد المؤثرين العرب على زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخصوصا المومياوات الملكية، التى تابعوا عملية نقلها فى موكب مهيب فى أبريل الماضى من المتحف المصرى بالتحرير.

وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بحضور أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إذ قاموا تجولوا داخل المتحف زاروا خلالها قاعتى العرض المركزى والمومياوات. وأعرب الوفد خلال الجولة عن انبهاره بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتى تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتى احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التى جذبت جميع دول العالم، و نشرها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

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