جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تطبيق "القارئ الضوئى" لمتابعة استهلاك المواطنين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تطبيق "القارئ الضوئى" لمتابعة استهلاك المواطنين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع. والتطبيق الجديد، مخصص للكشف عن كل البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع منذ تركيبه لدى المشترك وحتى لحظة الكشف عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- القارئ الضوئى.. تطبيق لمتابعة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.