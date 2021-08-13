بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم للحديث عن أحد الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة وهو «التخطيط واعتماد الكفاءات»، وحددت الوزارة عنوان الخطبة بـ «من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات» فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية.



وأكدت الوزارة أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة،معربة عن ثقتها الكاملة فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.