/645196/محمد-هنيدي-يواصل-تفوقه-على-كريم-محمود-عبد-العزيز-بفيلم-الإنس-والنمس

يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي إعتلاء عرش شباك التذاكر منذ اليوم الأول من عرضه في الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس الحالي، وبرغم طرح فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز مساء أول أمس بدور العرض إلا أنه لم يستطع أن يختطف الصدارة من «الإنس والنمس».

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «الإنس والنمس» مقارنة بـ«موسى»

جني محمد هنيدي مساء أمس بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» إيرادات بلغت 3 ملايين و13 ألفًا و285 جنيهًا، لتصل إجمالي إيراداته في أقل من 10 أيام إلى 11 مليون و530 ألف، في حين حقق فيلم «موسى» في ثاني أيام طرحه مليون و150 ألفًا و076 جنيهًا فقط، ليأتي في المرتبة الثانية وراء محمد هنيدي.

قصة فيلم «الإنس والنمس»

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

ويعد فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عاما كاملا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

إشادات أحمد السقا بفيلم موسى لبيتر ميمي

وكان قد أشاد الفنان أحمد السقا بفيلم «موسى» الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويتولى إخراجه المخرج بيتر ميمي بعد مشاهدته في الغرض الخاص، اذ نشر البوستر الرسمي لفيلم «موسى» عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها مشيدا بالعمل: “فيلم موسى احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية، بالتوفيق وتكسروا الدنيا بإذن الله، ألف مبروك دايمًا مختلف يا بيتر”.