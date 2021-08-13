بعد ساعات من طرحها..أغنية «لو هتسيب» لمحمد حماقي تحصد المليون الأول

/645195/بعد-ساعات-من-طرحهاأغنية-لو-هتسيب-لمحمد-حماقي-تحصد-المليون-الأول

حققت أغنية «لو هتسيب» للفنان محمد حماقي الذي تعد ثاني أغاني ألبومه الجديد “يا فاتني” نجاحات ساحقة منذ أول دقيقة من طرحها عبر موقع يوتيوي كما حصدت على إشادات عدة من قبل الجمهور ونجوم الوسط الفني على رأسهم المطربة اللبنانية إليسا.

دوت الخليج يرصد نجاحات أغنية «لو هتسيب» لمحمد حماقي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج «لو_هتسيب»، عبر موقع التدونات القصيرة “تويتر”، وذلك عقب طرح أحدث أغاني الفنان محمد حماقي والتي تحمل اسم «لو هتسيب»، كما تصدرت الأغنية قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر.

لم تكتفي أغنية «لو هتسيب» بهذا النجاح فقط لتتصدر تريند رقم 3 على موقع الفيديوتها الشيهر “يوتيوب”، فضلا عن حصد أول مليون مشاهدة في خلال 18 ساعة فقط من طرحه على قناة حماقي الرسمية بيوتيوب.

تفاصيل أغنية لو هتيسب

أغنية «لو هتسيب» من كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع احمد ابراهيم، ميكساچ احمد ابراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، تاليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى اصلان، تسجيل م.محمد عدس.

تامر حسين يعرب عن ساعدته بطرح «لو هتسيب»

وكان قد أعرب الشاعر تامر حسين عن ساعدتها بالتعاون مع الفنان محمد حماقي لأول مرة في أغنية جديدة بعنوان «لو هتسيب» مشيرا إلى أنها تعد من أهم أعماله خلال الفترة الحالية وفي المطلق، كما أشار إلى استعداده خلال الفترة المقبلة للتألق بأعمال مختلفة، اذ نشر البوستر الرسمي لأغنية حماقي الجديدة «لو هتسيب» من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها مروجا: “ لعُشاق الدراما) كان عندى وجهة نظر ف الناس أو الحبايب اللى بيبقى مفارقك ويقولك أبقى (خلى بالى مِن نفسك ) أو (عايزك بخير بعد ما نسيب بعض )باحس انها وصية مِش فى محلها ومالهاش غير الرد اللى حاتسمعوه ف الاغنية”.

وتابع حسين حديثه قائلا: “المهم حاتعرفوا التفاصيل كاملة فى واحدة من أهم الأغانى اللى كتبتها السنادى ومن أهم اغانيا فى المُطلق وأتمنى تعجبكم أول أغنية ليا ف البوم صديقى الفنان محمد حماقى يافاتنى (لو هتسيب) ولسه فى حاجات مُختلفة ب اذن الله”.

إليسا تهنأ حماقي بأغنية لو هتسيب

وهنأت الفنانة إليسا، الفنان محمد حماقي بنجاح أغنية الجديدة «لو هتسيب» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، فكتبت: “مبروك حبيب قلبي، ادماني الجديد”، ورد عليها محمد حماقي كاتبًا: “شكرًا حياتي، انتي ادماني”.