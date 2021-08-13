/645193/اوقاف-البحيرة--خطبه-اليوم-بعنوان--التخطيط-واعتماد-الكفاءات
أكد الدكتور محمد ابو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة ، أن خطبة الجمعة اليوم : من دروس الهجرة النبوية المشرفة :بعنوان "التخطيط واعتماد الكفاءات "
التخطيط واعتماد الكفاءات
وأشاد وكيل الوزارة بحسن استيعاب خطباء المساجد بالظروف التي تمر بها البلاد، وقدرتهم على توصيل المعنى والمفهوم للمصليين، محذرًا من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
دروس الهجرة النبوية
وأكد وكيل الوزارة ان خطبة الجمعة اليوم : من دروس الهجرة النبوية :بعنوان "التخطيط واعتماد الكفاءات" وتدور احدث الخطبة حول خمس عناصر العنصر الاول التخطيط الجيد ، سبب رئيسي في نجاح أي عمل، العنصر الثاني :بنود خطة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة - العنصر الثالث :التخطيط وحده بعيداً عن الاعتماد على الله لا ينفع - العنصر الرابع :اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وحسن توظيف الطاقات - العنصر الخامس :كما نخطط للدنيا علينا أن نخطط للآخرة.
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