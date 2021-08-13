بعد تطويرها.. المدينة الشبابية بالغردقة جاهزة للتشغيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية أن المدينة الشبابية بالغردقة جاهزة للتشغيل واستقبال الأفواج والانشطه المختلفه بالوزارة بعد الانتهاء من كل أعمال التطوير بها.





يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة الانتهاء من كل المشروعات الشبابية والرياضية وعلى رأسها المدن الشبابية بالمحافظات المختلفة، بهدف زيادة معدلات السياحة الداخلية واستكمال تنفيذ برنامج "اعرف بلدك" وتنمية روح الولاء والانتماء للشباب المصرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية للبنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية فى كل أنحاء الجمهورية، ورصد دورى لعمليات التشغيل بها، والعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة من صيانة أو رفع كفاءة للحفاظ عليها من خلال الإدارة المعنية بالوزارة وهى الإدارة المركزية للمنشآت، حرصا من الوزارة على قيامها بتقديم الخدمات المميزه للنشء والشباب على أكمل وجه.

وأشار صبحى أن مصر لديها بنية رياضية شبابية متميزة منتشرة فى جميع المحافظات من أندية ومراكز شباب ومدن رياضية وشبابية وصالات مغطاة ومراكز تعليم مدنى ومنتديات شبابية، لافتا إلى أن تلك المنشآت تهدف إلى خدمة الشباب فى إقامة الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية والفنية والاجتماعية بها.

وتبلغ الطاقه الاستيعابية للمدينة الشبابية بالغردقة 350 فردا، إذ أُقيمت على مساحة 20 فدانًا، ويوجد بها قاعة مؤتمرات وقاعات لورش العمل وملاعب كره قدم وملعب متعدد الاغراض وصاله جيم، كما تتمتع المدينة الشبابية بالغردقة بوجود شاطىء خاص يطل مباشرةً على ساحل البحر الأحمر.