صور- «الله يرعانى».. أندريه زكى يفتتح مؤتمر الألف خادم إنجيلى الرابع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور 1.000 خادم من جميع كنائس الطائفة الإنجيلية بمصر، كما يشتمل المؤتمر على ورش عمل على مدار ثلاثة أيام، تتناول قضايا مجتمعية وروحية هامة تواجه الخدام.

فى بداية المؤتمر، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية صلاة خاصة إلى جميع من فقدناهم من أحبابنا بسبب جائحة كورونا، وقال رئيس الإنجيلية فى كلمة الافتتاح تحت عنوان "الاختيارات المستحيلة": "إن الصراع الداخلى الذى نعيشه هو بداية الاستقامة والتقوى والحياة الجديدة، أحيانًا تكون التجربة وقتًا يسمح به الله لينقى حياتنا، كما أننا نحتاج إلى الانضباط فى حياتنا فى كل شيء، وهناك ضرورة هامة للمواجهة والحساب، لتبقى الكنيسة كنيسة المسيح، أستطيع كل شىء فى المسيح الذى يقوينى، ونتذكر دائمًا أن القيادة مسؤولية وتضحية وعطاء من أجل الناس".

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات المؤتمر على مدار يومين، الدكتور القس جورج شاكر، والدكتور ماهر صموئيل، الدكتور القس هشام صفوت، والقس كمال رشدى، والقس ناصر كتكوت، والقس لطيف رمسيس، والقس عاطف سيدهم، والدكتور القس منير صبحى، والقس نادى لبيب، والقس أمجد محفوظ، والشيخ يوسف ناثان، والدكتور القس عاطف مهنى، والقس أمير ثروت، والقس رفعت فتحى، والدكتور رامز عطالله، والدكتور إيهاب الخراط، والقس ناشد غالى، والقس استيفين سعيد، والقس يوناثان بولس، كما يشارك عدد من المرنمين فى فعاليات الاحتفالية.