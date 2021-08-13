/645192/رئيس-دينية-الشيوخ لتحيا-مصر-لدينا-شباب-نفتخر-به-وعلى-يقين-بقدرته-في-إعادة المجد-لبلده

قال النائب الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنه الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ان الاهتمام بالشباب في كل المجالات التعليمية والتدريبية والتوعوية والتثقيفية وتميكنهم للمشاركة في القيادة وصناعة الحضارة والمستقبل أمر يتم بشكل عملي في مصر فقط وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد بدأ الرئيس منذ أنعم الله به على مصر وشعبها في إعداد الشباب والاهتمام بهم حتى تبدأ مصر بهم مستقبلها والجمهورية الجديدة.

لدينا شباب نفتخر به وعلى يقين بقدرته في إعادة المجد لبلده واوضح رئيس اللجنة الدينية الدكتور يوسف عامر في تصريحات لـ دوت الخليج أن تمكين وتأهيل الشباب يتم بناءً على خطط استيراتيجية في مختلف المجالات ومنها التدريب؛ حتى يتمكن الشباب من القيام بدورهم العملي في صناعة مستقبل مصر الفتية مشيرا إلي انه أصبح لدينا شباب نفتخر به، ونحن على يقين أنه شباب يعيد إلى مصر مجدها الحضاري في كل شيء و أصبحنا نباهي العالم بشبابنا المتميز في العلم والمعرفة والرياضة وغيرها من مجالات التميز. وأضاف أن هذا كله ناتج عن اهتمام حقيقي ومتنوع ومتابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختتما:” حفظ الله مصر شعبًا وشبابا وقيادة حكيمة وحكومة مخلصة تحيا شباب مصر تحيا شباب مصر”.

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