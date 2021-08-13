/645191/نيللي-كريم-تتجاهل-انتقادات-الجمهور-موجه-الشكر-لمهنئيها-بحفل-زفافها

وجهت الفنانة نيللي كريم في أول ظهور لها بعد عقد قرانها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور الذي أقيم مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 من شهر أغسطس، الشكر لمحبيها من داخل الوسط الفني وخارجة، معربة عن سعادتها من ردود أفعالهم الإيجابية.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لنيللي كريم بعد زواجها من هشام عاشور

نشرت نيللي كريم صورة لها مع زوجها هشام عاشور من عقد قرانهما خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلا: “أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا.. وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف".

نجوم الوسط الفني يهنئون نيللي كريم بعقد قرانها

وجهت الفنانة عبير صبري رسالة تهنئة للفنانة نيللي كريم بعد زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، اذ نشرت صورة تجمع نيللي كريم بزوجها هشام عاشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها قائلا: “مبروك يانيللي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويارب الفرحه والسعاده اللي بعيونك متتطفيش ابدا وتفضل طول العمر”.

ولم تكن عبير صبري وحدها هي من قدمت التهنئة لنيللي كريم، اذ نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورة من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها مهنئة: “الف مبروك حبيبتي ليكي ولهشام ربنا يسعدكم”.

بينما نشرت هند صبري صورة تجمع العروسين نيللي كريم بهشام عاشور عبر خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “"ألف مبروك حبيبتي،تستاهلي كل الفرح و الحب و كنتي قمر".

زواج نيللي كريم بهشام عاشور

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم أمس بمدينة الساحل الشمالي، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.