/645190/هالة-كمال--تنسيقية-شباب-الأحزاب قدمت-نموذجا-متميزا-لتمكين-الشباب

قالت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن ان الاحتفال باليوم العالمي للشباب هو احتفال مستحق لشريحة مهمة من المجتمع تمثل دائما الأمل في مستقبل مشرق ومزدهر بسواعد شبابه الاوفياء.

هالة كمال : تنسيقية شباب الأحزاب قدمت نموذجا متميزا لتمكين الشباب

وقالت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لتحيا مصر ان كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى التي وجهها للشباب بهذه المناسبة صادقة ومعبرة لكل مايشعر به المواطن المصري من تقدير واعتزاز بشباب مصر العظيم وفي حماسهم وعزيمتهم ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة مشيرة إلي أن الرئيس ادرك اهمية دور الشباب المؤثرفي النهوض بالمجتمع فاهتم بهم وجعل الشباب مشارك رئيسى وفعال فى الحياة السياسية والاجتماعية .

الدولة المصرية رسخت العمل علي تمكين الشباب

واكدت امين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن النائبة هالة كمال أن الدولة المصرية رسخت العمل علي تمكين الشباب وتخصيص عام للشباب المصرى في ٢٠١٦ و الحرص على الاستماع لآراء الشباب من خلال منتديات الشباب "المؤتمر الوطنى للشباب.. ابدع انطلق". مشيرة إلي أن حرص القيادة السياسية علي حضورها والاستماع الي آراء الشباب ومقترحاتهم والخروج بتوصيات هامة في كل مؤتمر نفذت واصبحت واقع ملموس مثل إنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب التي تسعي لتأهيل الشباب علميا وعمليا لتأهيلهم ليكونوا لائقين لتولي مناصب قيادية وتنفيذية في الدولة واطلاق منتدي شباب العالم في ٢٠١٧ الذي يتبادل فيه الشباب الخبرات ويكتسبون رؤي جديدة وصداقات من بلاد مختلفة وايضا مشاركتهم في المسئولية السياسية والاجتماعية من خلال تخصيص مقاعد خاصة لهم بمجلسي النواب والشيوخ واعطائهم الفرصة لتقلد مناصب تنفيذية في كافة اجهزة الدولة من محافظات ومؤسسات وهيئات

واوضحت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ أننا ايضا لاننسي الدور الهام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين التي قدمت نموذجا متميزا لتمكين الشباب منذ انشائها فى يونيو ٢٠١٨ وخرج منها كوادر هامة وأدت لتمثيلهم عدد كبير منهم فى المجالس النيابية وكنواب للمحافظين والوزراء . … فتهنئة لشباب مصر العظيم الذين يمثلون الحاضر والأمل دائما في نهضة البلاد والمستقبل المشرق