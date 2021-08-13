/645189/بعد-الزواج-نيللي-كريم-لم-تسلم-من-الانتقادات-بسبب-وفاة-دلال-عبد-العزيز

تصدرت صور وفيديوهات حفل زفاف الفنانة نيللي كريم محركات البحث الشهير جوجل، والذي كان مقام أول أمس الاربعاء بحضور لفيف من المشاهير والفنانيين، حيث شهد زفاف نيلي كريم على لاعب الاسكواش حضور الفنان عمرو دياب والذي كان حريص على توجيه التهنئة للفنانة نيلي كريم وزوجها هشام عاشور، كما ظهر أيضا النجم محمد فراج وزوجته بحفل الزفاف.

دوت الخليج

حفل زفاف نيلي كريم على لاعب الاسكواش هشام عاشور

ظهرت سعادة غامرة على وجه الفنانة نيللي كريم، وظهر ذلك جليا من خلال رقصاتها المستمرة، والتي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تويتر انستجرام، حيث لم يستغرق انتشارها ساعات قليله بعد اقاممة حفل الزفاف.

الفيديوهات المنتشرة ظهرت فيها الفنانة نيلي كريم ترقص فيها بساعدة غامرة على الاغاني وبالأخص على أغاني النجم الكبير عمرة دياب، وكثير من المطربين الاخرين.

انتقادات واسعة للفنانة نيلي كريم بسبب دلال عبد العزيز

تم توجيه عدد من الانتقادات اللازعة للفنانة نيللي كريم بسبب عقد قرانها واقامة حفل زواج كبير، بعد وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية منذ أيام قصيرة لتلحق بزوجها الراحل سمير غانم.

مراعاة شعور الوسط الفني بعد وفاة دلال عبد العزيز

الانتقادات وجهت لنيلي كريم اعتبار بأنها لم تراعي شعور الوسط الفني الحزين على رحيل دلال عبد العزيز.

حيث لم تسلم الفنانة نيللي كريم من الانتقادات على الرغم من تأجيل حنة زفافها وفرحها لمراعاة شعور الاخرين وحزنا على وفاة دلال عبد العزيز.

ما هو عدد الفنانة نيللي كريم

هذا وتصدر أسماء وصور أبناء الفنانة نيللي كريم محركات البحث الشهير جوجل وذلك على هامش حفل زفافها، والذي تتراوح أعمارهم ما بين 22 عاما إلى 26