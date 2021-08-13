/645188/حقيقة-اعتزال-الفنانة-هيفاء-وهبي-وابتعادها-عن-الوسط-الفني

هيفاء وهبي.. يقوم المشاهير من نجوم الفن بمشاركة جمهورهم دئما بأحدث اطلالاتهم المميزة، ولحظات السعادة التي تمر عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، حيث يتفاعل روادي هذه المواقع بشكل كبير معهم.

دوت الخليج

حقيقة اعتزال الفنانة هيفاء وهبي

وقامت الفنانة هيفاء بنشر صورة لها، ظهرت فيها متالقة كعادتها، حيث كانت ترتدي فستان قصير لونه ابيض، وكان شعرها مرفوع لاعلى كنوع من التغيير الذي تنتهجه دائما في كثير من اطلالاتها.

جدير بالذكر انه كان هناك تساؤلات عديدة حوق حقيقة خبر اعتزال الفنانة هيفاء وهبي تصدرت محركات البحث جوجل الشهير.

اعتزال هيفاء وهبي

بداية الأمر تعود عندما تصدر هاشتاج بعنوان اعتزال هيفاء موقع تويتر ، ولكن لم يكن هناك معلومات مؤكدة حينئذ، وانتشر هذا الأمر بشكل كبير بين المتابعين، متسائلين عن حقيقة اعتزال الفنانة هيفاء، خاصة أن الفنانة هيفاء وهبي لم تترك أي تعليق عن هذا الأمر حتى الأن.

اخر أعمال الفنانة

هذا وحطى الفيديو كليب الأخير للنجمة هيفاء “ لو كنت “ مع الفنان أكرم حسني، اعجاب العديد من المتابعين ، حيث تخطى حاجز25 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق الكليب حتى الان 25.488.426 مشاهدة على اليوتيوب.