/645185/أهم-مباريات-اليوم-الجمعة-١٣-أغسطس-عودة-الدوري-الإنجليزي

يشهد اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أغسطس، على العديد من المباريات في مختلفة البطولات الأوروبية والعربية، ويأتي إنطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الحدث الأبرز، وعودة منافسات الدوري الألماني الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج مباريات اليوم الجمعة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية.

الدوري الإنجليزي

آرسنال وبرينتيفورد، الساعة التاسعة مساء علي ملعب برينتيفورد كيميونيتي، على قناة بي إن سبورت اتش دي وان براميم.

الدوري المصري الممتاز

وادي دجلة الاتحاد السكندري، الساعة التاسعة مساء، الدور ٣٠.

سموحة وطلائع الجيش، الساعة السابعة مساء، الدور ٣٠.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ، ومونشنجلادباخ، ملعب بروسيا بارك، أول انطلاقات الدوري الممتاز.

الدوري الفرنسي

لوريان وموناكو، الساعة التاسعة مساء، في لقاء الأسبوع الثاني، على بي ان سبورت اتش دي ٢.

الدوري السعودي

النصر وضمك، الساعة الثامنة وخمسة مساء، في لقاء الأسبوع الأول ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود.

الأهلي والفيصلي، الساعة التاسعة إلا خمسة مساء، في لقاء الأسبوع الأول من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.