جدة - نرمين السيد - فتحت دار الإفتاء المصرية، باب تلقى طلبات الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد التابع لدار الإفتاء المصرية الدفعة العاشرة - المجموعة الثانية - للعام الدراسى 2021/ 2022، لخريجى الكليات الشرعية، وذلك حتى موعد 30 سبتمبر القادم 2021.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الشروط والأوراق المطلوبة للدراسة بموقع إعداد المفتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.