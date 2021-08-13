/645186/ارتفاع-بمعدل-75-إصابة-مقارنة-بأمس-اليابان-تسجل-رقم-قياسي-جديد-في-حالات-كورونا
قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم، الجمعة، انه تم تسجيل رقم قياسي في حصيلة إصابات فيروس كورونا اليومية التي تظهر عليها أعراض شديدة.
دوت الخليج
إصابات كورونا في اليابان
ولفتت وزارة الصحة إلى انه تم تسجيل 1478 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
و حسبما ذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، قالت الصحة اليابانية أن الإصابات الجديدة ارتفعت بمقدار 74إصابة مقارنة باليوم السابق وتجاوزت الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 25 مايو الماضي وبلغ 1413 إصابة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة كان يرتفع منذ أواخر يوليو الماضي.
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