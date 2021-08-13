/645184/أجواء-حارة-ودرجات-مرتفعة-هيئة-الأرصاد-الجوية-تحذر-من-طقس-اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بأن يكون طقس اليوم الجمعة شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

دوت الخليج هيئة الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم كما تتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. طقس اليوم الجمعة وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بالإسكندرية ومطروح من 1.5 لـ2 متر. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة. والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجةز ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة. وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة. وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة. وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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