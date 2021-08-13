تأكيد السيسى ثقته المطلقة فى الشباب تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى: ثقتى مطلقة فى شباب مصر" قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس السيسى وجه تحية تقدير واعتزاز لشباب مصر، بمناسبة اليوم العالمى للشباب، مؤكدا ثقته المطلقة فيهم وفى حماسهم وعزيمتهم، لتحقيق حلم بناء وطن العزة والفخر والكرامة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى قال فى تدوينة، أمس على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك): "فى اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالى تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض".

وأشارت (الأهرام) إلى أنه على هامش الاحتفال باليوم العالمى للشباب، الذى نظمه مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، أمس، تحت شعار (تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى)، اختار المجلس مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة) كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربى.

ونقلت الصحيفة تأكيد الدكتورة مشيرة أبو غالى رئيسة مجلس الشباب العربى، أن المجلس تابع بكل اهتمام مبادرة الرئيس التى أطلقها عام 2019 فى خضم حقبة زمنية زادت فيها التحديات الجسام على مصر، مشيدة بحرصه على وضع الأسر المصرية الأكثر احتياجًا على رأس أولويات أجندة عمله اليومى، وما يتم إنجازه يوميًا لرفع المعاناة عن هذه الأسر ودعمها المستديم، بما يليق بمكانة مصر العظيمة.

فى السياق ذاته، قالت الصحيفة إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة قام بتكريم الفائزين بجائزة التميز للشباب العربى، وهى جائزة أطلقها مجلس الشباب العربى عام 2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وفى (الأخبار) وتحت عنوان (33 طالبا فى قائمة أوائل الثانوية والنتيجة خلال أيام)، قالت الصحيفة إن سـاعـة الحسـم لإعلان نتيجة الثانوية العامة اقتربت، الأسبوع المقبل بين يومى الأحد والأربعاء، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من تصحيح أوراق الطلاب فى كل المواد، ويجرى حاليا رصد الدرجات، وتحديد قائمة الأوائـل التى تضم 33 طالبا بينهم 10 طلاب من شعب الثانوية الثلاث (علوم ورياضة وأدبى)، وطالب عن الدمج، وطالب عن المكفوفين، وطالب عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم تعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل بديوان الوزارة لإعلان تفاصيل النتيجة ونسـب الـنـجـاح وشرائح المجاميع ونتيجة تحقيقات الشئون القانونية مع الطلاب الغشاشين.

وأشارت إلى أن الـوزارة تـتـجـه لحجـب نتيجة الطلاب الذين تم ضبطهم بالغش وتصوير أوراق الأسئلة أثناء امتحانات الثانوية العامة، حيث تنص العقوبات بالحرمان عام أو عامين من الامتحانات لكل من ساعد وروج للغش وتصوير الأسئلة، بينما عقوبات الطلاب الذين تم ضبطهم بموبايل داخــل اللجنة دون تصوير ونشر الأسئلة على الإنترنت، سيتم رسوبه فى المادة فقط.

وفى سياق متصل، قالت (الأخبار) إن وزارة التعليم العالى تنهى استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والتى من المنتظر أن تبدأ رسميا الأحد بعد القادم 22 أغسطس وتستمر لمدة 5 أيام، علما بأن موقع التنسيق الإلكترونى سيكون متاحا للتسجيل تجريبيا قبل البدء الرسمى بـ 24 ساعة.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة تستوعب شرائح المتفوقين من طلاب الثانوية العامة فى شعبتى العلوم والرياضة، والذين يتسابقون على الأماكن الشاغرة بكليات القمة (المجموعة الطبية والهندسة)، كما تستوعب المرحلة الأولـى شرائح الحاصلين على أكثر من 80% من الشعبة الأدبية.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان (وزيرة التخطيط: 5.4% نموا اقتصاديا مستهدفا)، قالت صحيفة (الجمهورية) إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أكدت- خلال استعراض وثيقة خطة العام الرابع والأخير (21 / 2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/ 2019 – 21/ 2022)، والمستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية الاقتصادية- أن خطة التنمية المستدامة تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادى 5.4٪ فى ظل ظروف عدم التيقن بتطورات جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6٪ ومعدل البطالة ليصبح فى حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.

وأوضحت "السعيد" أن تلك المستهدفات قابلة للتحقيق فى ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات، وإدراك واعٍ بصلابة الاقتصاد الوطنى، والعزم القوى على حشد الجهود لارتقاء وطننا الغالى لمصاف الدول المتقدمة.

وعلى الصعيد المحلى أيضا، قالت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (توزيع لقاح "جونسون أند جونسون" على مراكز تطعيم المسافرين بعد موافقة هيئة الدواء) إن وزارة الصحة بدأت، أمس، توزيع لقاح (جونسون أند جونسون) على مراكز التطعيم بلقاحات فيروس كورونا للمسافرين، والذى يبلغ عددها 126 مركزا على مستوى الجمهورية، بعد تحليل اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية، على أن تبدأ مراكز اللقاح فورا فى إعطاء اللقاح للراغبين فى السفر.

وأكدت مراكز التطعيم حسبما ورد إليها من تعليمات من وزارة الصحة أنه سيتم السماح للحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم أو سينوفاك بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح (جونسون أند جونسون) فى حالة السفر إلى دول الخليج، كما سيتم السماح بالحصول على جرعة ثانية من لقاح (جونسون أند جونسون) فى حالة الحصول على جرعة أولى من لقاح سينوفارم أو سينوفاك.

وأوضحت مراكز التطعيم، أن هناك إقرارا بالموافقة المستنيرة الخاص بالسفر، يتم التوقيع عليه من قبل متلقى اللقاح فى حالة رغبته بالحصول على جرعة ثانية مختلفة عن نوع اللقاح فى الجرعة الأولى بغرض السفر.

وفى الشأن الرياضى، وتحت عنوان (مصر تحتفل بعودة "الفتاة الذهبية") قالت صحيفة (المصرى اليوم) إن على أنغام المزمار والطبل البلدى استقبل المئات من الجماهير، أمس، البطلة الذهبية فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه والمتوجه بذهبية دور الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وكذلك اللاعب أحمد الجندى الحاصل على الميدالية الفضية فى الخماسى الحديث فور وصولهما أمس إلى مطار القاهرة ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة فى الأولمبياد.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حرص على التواجد فى مقدمة المستقبلين لبطلة مصر بعد إنجازها التاريخى وغير المسبوق، حيث قام الوزير بتكريمها فى المطار وتهنئتها على الإنجاز هى وزميلها أحمد الجندى وباقى أعضاء البعثة، وقال وزير الرياضة إن فريال رفعت اسم مصر عاليا وأصبحت أيقونة لجميع اللاعبات فى كافة الألعاب.