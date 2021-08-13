مفتى الجمهورية يشيد بتضحيات وإنجازات القوات المسلحة فى سيناء

جدة - نرمين السيد - أشاد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالتضحيات الكبيرة والمستمرة التى تقوم بها قواتنا المسلحة، خاصة فى سيناء، وما تحققه من إنجازات مشهودة من أجل حماية وطننا الحبيب من جماعات التطرف والإرهاب.





كما أثنى فضيلته على نجاحات الجيش المصرى وقضائه اليوم على 13 عنصرًا تكفيريًّا بوسط وشمال سيناء، مؤكدًا أن شجاعة الجندى المصرى وعقيدته الراسخة جعلته يبذل النفس والنفيس من أجل حماية البلاد والعباد.

وأكد فضيلة المفتى أن جنودنا البواسل هم خير أجناد الأرض، بشهادة مَن لا ينطق عن الهوى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم مؤيدون ومنصورون بإذن الله.

وقال فضيلة المفتى: "ونحن إذ نشيد بجهود القوات المسلحة الباسلة فى القضاء على الإرهاب وفلوله، فإننا نثمِّن لرجالنا البواسل خير أجناد الأرض ما يقدمونه من تضحيات كبيرة وانتصارات عظيمة من أجل حماية شعب مصر العظيم فى كافة ربوع أرضها الطيبة، وإن شعب مصر العظيم ليدرك تمامًا أن كل إنجاز وتقدم وتنمية تشهده بلادنا الحبيبة فإنما يتم ويستمر تحت مظلة الأمن والأمان التى تضمنها وتوفرها قواتنا المسلحة الباسلة".

وأضاف أن تحقيق تلك الانتصارات الساحقة على الإرهاب لَيعكس تلك السياسة الحكيمة التى تلتزمها قواتنا المسلحة الباسلة النابعة من توجيهات وقيم القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتوجه فضيلة المفتى بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم شهداء قواتنا المسلحة وأن ينزلهم منازل الأبرار ويسكنهم الفردوس الأعلى، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الشهداء بمنزلة عالية رفيعة فى جنات النعيم، فشهداؤنا فى الجنة، وقتلى أهل التكفير والضلال فى النار.