الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، خلال منشور لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 38 إلى 36 درجة على القاهرة والوجه البحرى، ما استمرار ارتفاع الرطوبة ما يؤدى إلى الإحساس بحرارة الجو.
حالة الطقس
كانت الأرصاد الجوية قد أعلنت أنه يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن الصعيد وسيناء، مائل للحرارة، وحار نهارا على السواحل الشمالية، والطقس معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، مائل للحرارة ليلا على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر .
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