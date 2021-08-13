أزمة طلاب التقسيم .. وزير التعليم : توصلنا إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن "الوزارة" انتهت مع وزارة التعليم العالى، إلى حل وسط يرضى كل الأطراف بخصوص طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بتقسيم امتحانات الصف الثالث الثانوى على عامين، وخاضوا امتحانات العام الحالى فى بعض المواد.





وقال وزير التعليم، فى منشور له على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يتم التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى للمحافظة على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن ينافسوهم على أماكن الجامعات وفى نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سيأخذ حقه الطبيعى أيضا، دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين". وكان كثير من الطلاب وأولياء الأمور قد طالبوا بضرورة وجود تنسيق منفصل لطلاب التقسيم فى الثانوية العامة، بحجة أن مجاميعهم ستكون أعلى، لأنهم قاموا بتقسيم المواد على سنتين، وكانت الامتحانات بالنسبة لهم بسيطة بعكس زملائهم الذين دخلوا الامتحانات كلها فى عام واحد.

وأكد الوزير أنه يستحيل تخصيص تنسيق منفصل لطلاب التقسيم، لعدم قانونية ذلك، وكان الحل أن يتم قبول كل الطلاب بتنسيق واحد ولكن بطريقة تمنع تداخل مجاميع الطلبة النظاميين أو طلبة التنسيق مع بعضهم.

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