/645183/المصرية-للاتصالات--ننشر-قائمة-اسعار-باقات-الانترنت

المصرية للاتصالات تنشر اسعار باقات الانترنت من شركة We حيث يتم تركيب المصرية للاتصالات من خلال راوتر هوائي يتم تركيبه عن طريق شركة المصرية للاتصالات .

دوت الخليج المصرية للاتصالات واسعار باقات الانترنت المصرية للاتصالات وباقه ميجا الجديدة 600 جيجا بسرعه تصل الى 70 ميجا بسعر 684 جنيه شامل الضريبة الاشتراك فى اى باقه من باقات المصرية للاتصالات WE space الجديدة لاقصى سرعه يتحملها خطك باقات Super تصل الي 30 ميجابيت/ث باقة super بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 136.8 جنية شامل الضريبة باقة super بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 239.4 جنية شامل الضريبة باقة super بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 570 جنية شامل الضريبة المصرية للاتصالات باقات mega تصل الي 70 ميجابيت/ث باقة mega بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 250.8 جنية شامل الضريبة باقة mega بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 353.4 جنية شامل الضريبة باقة mega بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 684 جنية شامل الضريبة باقات ultra تصل الي 100 ميجابيت/ث باقة ultra بسعة تحميل 140جيجا بسعر 364.8 جنية شامل الضريبة باقة ultra بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 467.4 جنية شامل الضريبة باقة ultra بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 798 جنية شامل الضريبة

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