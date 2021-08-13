/645178/شروط-الإنضمام-لـ-قائمة-الحكام-المعتمدين-بالإمارات

أعلن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي؟، اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من أغسطس، عن قبول دفعة جديدة من التحكيم للانضمام إلى قائمة الحكام المعتمدين.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وحدد المركز شروط القبول في 8 بنود تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي، وأن يكون لديه خبرة قانونية في مجال التحكيم ، أو رياضية مدتها أربع سنوات بالنسبة للحكم وعشر سنوات بالنسبة للخبير، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

شروط الإلتحاق بالتحكيم

كما تتضمن الشرط ألا يكون قد سبق إدانة المتقدم بأي تهمة تتعلق بالأمانة أو الشرف، وأن يجتاز الدورات والاختبارات التي يحددها المركز، ويجتاز المقابلة الشخصية أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مع سداد الرسوم المقررة من المركز، والالتزام باللائحة التأديبية للمحكمين.

وأعلن المركز - في بيانه الرسمي الصادر اليوم - أن الحكم أو الخبير يلغى اعتماده إذا لم تتوفر به أحد الشروط السابقة والمطلوبة للتسجيل، أو إذا أخل بالنظام الأساسي أو القواعد أو القرارات أو اللوائح المعتمدة من قبل المركز.

مواعيد فتح التقديم

ولفت المركز إلى أنه سيتم فتح باب التقديم لمدة أسبوعين على البريد الإلكتروني [email protected] اعتباراً من اليوم لتسجيل كل من يرغب في عضوية قائمة المحكمين المسجلين لدى المركز ، تمهيداً لتحديد موعد الدورة والمشاركة فيها.

وكان مركز الإمارات للتحكيم الرياضي قد أعلن عن بدء تسجيل الدفعة الأولى في قوائم المحكمين والموفقين في سبتمبر من العام الماضي.

هدف لجنة التحكيم

من ناحيته أكد سعادة علي بوجسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن أحد أهم أدوار المركز وفق استراتيجيته المعتمدة هو تأهيل الكوادر المواطنة من المحكمين والخبراء، وأنه على ضوء ذلك يتم إعداد الورش والدورات بشكل منتظم لتحقيق هذا الهدف مع توفير أعلى معايير الجودة في اختيار المحاضرين، في إطار السعي لتحقيق العدالة الناجزة لكل المنازعات الرياضية، مشيرا إلى أن المركز يمارس مهامه بكل جدية منذ التأسيس في خطوط متوازية بمجالات التأسيس والهيكلة واعتماد النظام الأساسي والاستراتيجية العامة والفض في النزاعات والتواصل مع الجهات ذات الصلة بالدولة، والتعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية في الوقت نفسه الذي يسعى دائما لرفع معدلات الوعي المجتمعي بقوانين ولوائح المنازعات الرياضية.