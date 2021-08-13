/645177/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-هزيمة-بيراميدز-أمام-المصري

شهد ترتيب الدوري المصري تغييرات عديدة بعد نهاية إنطلاقة الجولة الثلاثون في الدوري ، عقب ختام منافسات الأسبوع التاسع والعشرون بتعادل مثير بين الأهلي والإسماعيلي منح الزمالك صدارة الترتيب.

و حقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على فريق بيراميدز ، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأسكندرية.

ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة بيراميدز أمام المصري

ونجح فريق أسوان في خطف تعادل مثير مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري، بينما حقق المقاولون العرب فوزا هاما على حساب الجونة بهدفيين مقابل هدف.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري المصري عقب نهاية مباراة الجونة والبنك الأهلي

تشكيل بيراميدز في المباراة

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

عبدالرحمن أيمن- أحمد أيمن منصور- جون أنطوي- طارق طه- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- أحمد الشيخ- أسامة جلال.

تشكيل المصري البورسعيدي في المباراة

حراسة المرمى : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، على حسن.

خط الوسط: محمد جريندو، فريد شوقى، حجاج عويس، محمد عنتر، أحمد رفعت.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي أمام بيراميدز:

البدلاء : أحمد مسعود، إسلام صلاح، إسلام عطية، مصطفى سلطان، أحمد جمعة، ايزى ايميكا، محمد جابر، زياد فرج، كازادي كاسينجو.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 42 هدف، في حين تلقت شباكة 36 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصارات، وتعادل في 10 مباراة، وخسر في 7 مباريات، نجح في إحراز 41 هدف، في حين تلقت شباكة 30 هدف.