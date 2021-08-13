بنك CIB .. ازاي توصل لأقرب فرع بطريقة سهلة

بنك CIB يسأل عملائه حاليًا عن اقرب فرع له في قائمة بنك CIB كما يبحث العملاء عن أرقام خدمة عملاء بنك سي اي بي لمعرفة أقرب فرع من فروع بنك CIB .

دوت الخليج بنك CIB الفروع يبحث العملاء عن اقرب فرع من بنك CIB عن الفرع القريب لهم من خلال موقع cib وذلك من هنـــــــــــــــا https://www.cibeg.com/ar/branch-and-atm-finder مواعيد عرض بنك CIB الاتصال بخدمة عملاء بنك cib من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءًا خدمة عملاء بنك cib لعملاء الشركات عملاء الشركات بنك cib 16677 (202+) مركز اتصال الخدمات الرقمية من الساعة 9 صباحًا حتى الخامسة مساءًا 16644 (202+) خدمه دعم التجار (+202)24565999

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