المتحدث العسكرى: مقتل 13 تكفيرياً واستشهاد واصابة ٩ من القوات المسلحة

/645181/المتحدث-العسكرى-مقتل-13-تكفيريا-واستشهاد-واصابة-٩-من-القوات-المسلحة

إستكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (13) عنصراً تكفيرياً ، كما تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ، وعدد (20) خزنة بندقية آلية ، وضبط عدد من الدرجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية ، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات .

وقد إتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة . ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الإستشهاد والإصابة عدد ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة . هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان .

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