فيديوجراف- مؤتمرات الشباب .. مصنع قادة المستقبل

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس السيسى، منذ توليه الحكم، بإقامة العديد من المؤتمرات والمنتديات جمعت الشباب من كل دول العالم.

وانطلق المؤتمر الوطنى الأول عقد فى 2016 بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة، ثم توالت المؤتمرات الوطنية للشباب بواقع 7 مؤتمرات حتى عام 2019.

كما أقامت الدولة ملتقى الشباب العربى الإفريقى فى أسوان عام 2019.

وعقد منتدى شباب العالم الأول فى 2017 بمشاركة شباب من 113 دولة، ومنح المنتدى فى نسخته الثانية فرصة المشاركة لـ5 آلاف شاب من عدة جنسيات، أما النسخة الثالثة من المنتدى شهدت إطلاق مسرح شباب العالم لأول مرة.

وتعد المؤتمرات فرصة لإعداد قيادات تتحمل المسئولية وحققت التواصل بين شباب الدول.