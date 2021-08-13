وزير التعليم يؤكد: إعلان نتيجة الثانوية العامة من 15 لـ18 أغسطس

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون فى الفترة من 15 إلى 18 من شهر أغسطس الجارى، موضحا أنه سيتم الإعلان عن موعد مؤتمر صحفى بهذا الشأن عبر صفحته بموقع "فيسبوك" وموقع الوزارة.





وقال شوقى فى منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك "قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون فى الفترة من 15-18 أغسطس وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفى هنا وعلى موقع الوزارة الرسمى". وأضاف وزير التربية والتعليم "لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأى أخبار من أى مصدر آخر ولا داعى لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول".

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