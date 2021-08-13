بعد تجديد الثقة .. حماة الوطن يشيد بمفتى الجمهورية: يحارب الفكر المتطرف

وأكد الحزب فى بيانه، أن قرار الرئيس يدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل محاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.
وأضاف الحزب أن دار الإفتاء تقوم بدور مهم وعظيم فى دعم الفكر الوسطى ومواجهة كل فكر وفتوى متطرفة، حيث دشنت الدار مرصدًا لمكافحة الفتاوى المتشددة والتطرف، يهدف لرصد الفتاوى التكفيرية على مدار 24 ساعة، ويتم التحليل لتلك الفتاوى والرد عليها، وذلك إيمانًا منها بدور الفتوى فى تبصير الرأى العام.
وأشار الحزب إلى الدور الرائد الذى تتميز به دار الإفتاء نحو التواجد الكبير فى المحافل الدولية والعربية والإسلامية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الكبرى، بجانب العمل المتسارع على استغلال أدوات التواصل الاجتماعى من أجل التواصل مع المسلمين حول العالم بكافة اللغات.
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