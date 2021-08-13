عاجل.. المتحدث العسكرى: القضاء على 13 من العناصر التكفيرية بوسط وشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه استكمالا لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على 13 عنصرا تكفيريا.
كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة و2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.
وقد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة.
ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة.
هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.
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