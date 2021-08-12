/645176/مشهد-يدمي-القلب-العثور-على-جثتي-شقيقتين-محترقتين-بالكامل-في-حضن-أمهم-بالجزائر
وتستمر جراح المواطنين في الجزائر، فما بين مواجهة الفيضانات التي تحاصرهم، والمحاولات المستمرة من قبل رجال الحماية المدنية والعسكريين بجانب المدنيين أيضا في أخماد النيران التي تلتهم الغابات وتاكل الأخضر واليابس في الجزائر.
دوت الخليج
العثور على جثتي شقيقتين محترقتين بالكامل في حضن امهم بالجزائر
حادثة مأساوية أخرى شهدتها الجزائر اليوم، لتعمق من خلالها جراح الجزائريين، حيث قامت رجال الحماية المدنية بالعثور على أختين محروقتين معانقين امهم، وذلك حسبما ذكرت شبكة النهار الجزائرية.
انتشار الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي
انتشرت هذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتسببت في حالة من الحزن لدى الجميع، حيث كان هناك تعاطف كبير معهما وتم الترحم عليهم في التعليقات.
الحداد على ضحايا الجزائر
هذا وأعلن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، يوم الأربعاء الماضي الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق، الذين بلغ عددهم 65 شخصا بينهم 28 عسكريا.
وشهدت الجزائر منذ يوم الاثنين، اندلاع حرائق غابات ضخمة في عدد من الولايات والمناطق التي تعرض بعضها لـ لعدد من الحرائق الضخمة، وانتقلت الحرائق إلى ولايات ليزداد الجرح ألما وعمقًَا.
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