/645175/بعد-عرقلة-الأهلي-قائمة-الزمالك-لمواجهة-الإسماعيلي-في-الدوري

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي في إطار مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز الذي يحتل الزمالك صدارته عقب تعثر غريمه التقليدي أمام الدروايش أيضا.

بعد عرقلة الأهلي.. قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

وفرض النادي الإسماعيلي التعادل الإيجابي على الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية تحت عيون جماهير الزمالك المترقبة لموقف الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

رد الزمالك على خصم النقاط

وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرا حول إمكانية صدور قرار من الاتحاد الدولي الفيفا بخصم 6 نقاط من الفريق، على خلفية شكوى بعض لاعبيه الراحلين مؤخرا.

وأثار أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري الجدل اليوم بعدما نفى خصم نقاط من الزمالك لكنه قال: "إذا وصلنا خطاب من الفيفا بذلك سنطبقه فورا"، ما اعتبره الكثيرون ضغطا على الفريق المتصدر قبل 5 جولات من نهاية الدوري الممتاز.

وكتب نصر عزام المستشار، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ""الفيفا لا تصدر أي قرارات بخصم نقاط من الأندية في حالة وجود مستحقات بأحكام نهائية على الأندية بعد تعديل اللائحة من أكثر من سنتين".

وتابع: "في حالة وجود أي أحكام نهائية على الأندية فالعقوبة تكون وقف تسجيل لاعبين جدد فقط ويتم رفع تلك العقوبة فورا بعد دفع تلك المستحقات النهائية".