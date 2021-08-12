/645171/ملخص-مباريات-الدوري-الأردني-اليوم-الخميس

شهد الدوري الأوردني الممتاز اليوم الخميس، على مواجهتين فقط، في لقاء الدور الثالث عشر من بطولة الدوري، بين الشباب الأردني، والحسين إربد، والمباراة الثانية جمعت بين فريق معان وسحاب.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة مباريات الدوري الأردني اليوم الخميس.

انتهت أحداث مباراة شباب الأردن والحسين إربد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح إربد، في لقاء الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الأردني الممتاز، على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني.

حقق فريق سحاب الفوز على نظيرة فريق معان بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الأوردني الممتاز، على ملعب الأمير محمد.

موقف السحاب ومعان

يحتل فريق سحاب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 13 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 4 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 6 مباريات، ونجح في إحراز 14 هدف، في حين تلقت شباكة 19 هدف.

يحتل فريق معان المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 11 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 2 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 8 مباريات، ونجح في إحراز 12 هدف، في حين تلقت شباكة 22 هدف.

موقف الحسين وشباب الأردن في الدوري

يحتل فريق الحسين المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 23 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 2 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، ونجح في إحراز 18 هدف، في حين تلقت شباكة 19 هدف.

يحتل فريق شباب الأردن المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 18 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 6 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 3 مباريات، ونجح في إحراز 12 هدف، في حين تلقت شباكة 12 هدف.