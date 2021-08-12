إعفاء الأهلى والزمالك من الدور التمهيدى فى دورى أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن قائمة الأندية التي أعفيت من المشاركة في الدور التمهيدي للموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام قرعتها بالقاهرة صباح غد الجمعة.

ووفقاً لموقه "هسبورت" المغربي فإن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك تم إعفاؤهما من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الجديد 2021 / 2022.

وأضاف الموقع أن هناك 10 أندية تم إعفاؤها من قبل الاتحاد الأفريقي بينهما ممثلا الكرة المصرية. وأوضح أن الوداد والرجاء المغربين ضمن قائمة الأندية العشرة المعفية من خوض الأدوار التمهيدية.

وضمت القائمة: الأهلي والزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب، والثنائي التونسي الترجي والنجم الساحل، وتي بي مازيمبي الكونغولي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني وسيمبا التنزاني.

وحقق النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0.

بينما على الجانب الآخر، حقق فريق الرجاء المغربي لقب الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف في النهائي الذي أقيم في بنين.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة الدور التمهيدي للمسابقتين القاريتين بدون حضور إعلامي، أو ممثلي الأندية المشاركة.

ويسمح الكاف لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقين في مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة.

وتشمل قائمة الاتحادات التي من المقرر أن تمثل بفريقين في بطولتي الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.

وكان الاتحاد الأفريقي أعطى مهلة حتى الثلاثاء 10 أغسطس الحالي أمام الاتحادات الوطنية لإرسال أسماء أنديتها التي ستشارك في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.