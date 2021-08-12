الصحة العالمية: الإصابة الأولى بكورونا قد تكون لموظف جمع عينات من الخفافيش

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإصابة الأولى بفيروس كورونا "كوفيد 19"، قد تكون لموظف أصيب به خلال جمع عينات من الخفافيش، وذلك وفقا لما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.
تدخل تجربة سولدريتى Solidarity السريرية لمنظمة الصحة العالمية مرحلة جديدة بـ3 عقاقير مرشحة جديدة، حيث سيتم إطلاق تجربة سوليدرتي بلس للأدوية الواعدة في 52 دولة، وهو تعاون عالمي غير مسبوق.
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية "WHO " فى بيان لها عن المرحلة التالية في تجربتها الخاصة Solidarity PLUS بتسجيل المرضى المقيمين في المستشفى لاختبار 3 عقاقير جديدة على مرضى كورونا في المستشفيات.
تم اختيار هذه العلاجات - أرتيسونات وإيماتينيب وإنفليكسيماب، من قبل لجنة خبراء مستقلة لإمكاناتها في الحد من مخاطر الوفاة لدى مرضى كورونا في المستشفى، وهي تستخدم بالفعل لمؤشرات أخرى: يستخدم عقار أرتيسونات في حالات الملاريا الشديدة، ويستخدم إيماتينيب في بعض أنواع السرطان، وإنفليكسيماب لأمراض الجهاز المناعي مثل مرض كرون والتهاب المفاصل الروماتويدي، موضحة إنه تم التبرع بهذه الأدوية للتجربة من قبل الشركات المصنعة لها.
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