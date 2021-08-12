صور.. حى العجمى يشن حملة لإزالة تعديات "حمو بيكا" أمام منزله بالبيطاش

شن حى العجمى حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات أمام منزل حمو بيكا بمنطقة البيطاش بالعجمى، حيث اشتكى أهالى المنطقة من وضع "حمو بيكا" حواجز أسمنتية وسلاسل لمنع وقوف السيارات أمام منزله، مما أعاق حركة المرور بالشارع، وأزالة الأجهزة التنفيذية بحى العجمى برئاسة السيد موسى رئيس الحى، كافة التعديات من الحواجز الأسمنتية.

وكانت منطقة العطارين بالإسكندرية، قد شهدت واقعة أخرى، حيث ضبط سيارة مغنى المهرجانات حمو بيكا بعد ترك سيارته فى الطريق العام وفى مكان غير مخصص لتواجد السيارات، مما دفع ضابط المرور النقيب شاهر قمره، بوضع الكلابشات فى السيارة، وتحرير مخالفة للسيارة، بالإضافة إلى اكتشافه عدم وجود رخصة السيارة، إضافة لعدد من المخالفات المرورية.