صور.. حى العجمى يشن حملة لإزالة تعديات "حمو بيكا" أمام منزله بالبيطاش

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وكانت منطقة العطارين بالإسكندرية، قد شهدت واقعة أخرى، حيث ضبط سيارة مغنى المهرجانات حمو بيكا بعد ترك سيارته فى الطريق العام وفى مكان غير مخصص لتواجد السيارات، مما دفع ضابط المرور النقيب شاهر قمره، بوضع الكلابشات فى السيارة، وتحرير مخالفة للسيارة، بالإضافة إلى اكتشافه عدم وجود رخصة السيارة، إضافة لعدد من المخالفات المرورية.
وحرر ضابط المرور المخالفة للسيارة، والتى تضمنت ركن سيارة فى الممنوع، وتغيير لون السيارة، وعدم وجود رخصه سارية، ووجود زجاج ملون، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 10 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة.
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