أسقف هولندا يصلى نهضة العذراء فى كنيسة مارمرقس الرسول

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا، مساء اليوم الخميس، نهضة صوم السيدة العذراء، بكنيسة مارمرقس الرسول بلاهاى هولندا.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا، مساء اليوم الخميس، نهضة صوم السيدة العذراء، بكنيسة مارمرقس الرسول بلاهاى هولندا. وألقى الأنبا أرسانى العظة بعنوان "حياة اليشع النبى"، وحضر الصلاة القمص انجليوس فخرى كاهن الكنيسة والشمامسة وأعداد من الشعب.

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