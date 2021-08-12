نائب رئيس موريشيوس والسفيرة المصرية يبحثان التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل نائب رئيس جمهورية موريشيوس Eddie Boissezon السفيرة الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، حيث أعرب نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء عن رغبته فى تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار فى المنطقة الحرة فى ميناء بورت لويس، وإمكانية تقديم الحكومة الموريشية تسهيلات للمستثمرين المصريين.





وأوضح أنه عندما تولى فى السابق منصب رئيس هيئة ميناء بورت لويس كان قد تم تدشين برنامج للتعاون مع هيئة ميناء مدينة الإسكندرية البحرى تلقى بموجبه البحارة الموريشيين تدريبهم فى مصر على كيفية تسيير السفن والعمل بها، مبرزاً حرصه على استمرار هذا البرنامج لقناعته بأهميته والخبرة الكبيرة التى يُمكن لمصر تقديمها لموريشيوس فى هذا المجال.

وأشارت السفيرة المصرية إلى توافق هذا المشروع مع مقترح وزير المصايد السمكية الموريشى الذى بموجبه طلب أيضاً قيام مصر بتوفير دورات تدريبية للكوادر الموريشية فى مجال قيادة السفن، فضلاً عن تدريب العمالة الماهرة التى تقوم بتشغيل السفن أيضاً، كما استعرضت إمكانيات مصر الهائلة فى هذا المجال، لاسيما إمكانيات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحرى.

وأكد نائب رئيس الجمهورية على اهتمام بلاده بالاستفادة من خبرات مصر الكبيرة فى مجالات عدة ومن بينها التصدى لظاهرة تغير المناخ وفى مجال الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية والجلود والأحذية.

كما أشارت السفيرة المصرية إلى قيام السفارة بالعمل مع غرفة التجارة الموريشية والمتحف الوطنى الموريشى لإقامة معرض للمستنسخات، وقدمت لنائب رئيس الجمهورية الدعوة ليكون ضيف الشرف فى الحفل الذى تقيمه السفارة بمناسبة المسابقة التى تنظمها فى مجال الرسم والإنشاء بعنوان "مصر فى عيون أطفال موريشيوس"، حيث أعرب نائب رئيس الجمهورية الموريشى عن ترحيبه بمثل هذه المسابقة التى تهدف إلى تثقيف الرأى العام فى بلاده حول دور مصر الحضارى، مضيفاً أنه يتطلع إلى القدوم إلى مصر وزيارة المتاحف الجديدة التى شيدتها الحكومة المصرية مؤخراً، مبدياً إعجابه الشديد باحتفال نقل المومياوات من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.