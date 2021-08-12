الشوط الأول: المصري يتقدم على بيراميدز بهدف«فيديو»

/645168/الشوط-الأول-المصري-يتقدم-على-بيراميدز-بهدففيديو
انتهت أحداث الشوط الأول بين بيراميدز والمصري البورسعيدي، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
نجح إسلام عطية لاعب فريق المصري البورسعيدي بإحراز الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في شباك بيراميدز، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال عمر كمال أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها إسلام عطية برأسية قوية من أمام المرمى لم يستطع الحارس مهدي سليمان التعامل معها لتمر داخل المرمى.
🥍🥍الهدف الأول في لقاء اليوم— AlexandriaStadium (@StadAlexandria) August 12, 2021
🔘#بيراميدز
🆚
🟢#المصري
👈لصالح النادي #المصري أحرزه اللاعب اسلام عطية برأسية صاروخية في الدقيقة 39 من اللقاء
🏟️#استاد_الاسكندرية_الرياضي_الدولي
🇪🇬 #الدوري_المصري pic.twitter.com/XosOEocpUb
واصل فريق بيراميدز في محاولات عديدة في تسجيل هدف في الشوط الاوول قبل نهايته، بعد هدف عطية ولكن دفاعات المصري نجحت في توقف سيل هجمات الفريق السماوي.
تشكيل بيراميدز أمام المصري:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي.
خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل.
خط الهجوم: دودو الجباس.
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:
عبدالرحمن أيمن- أحمد أيمن منصور- جون أنطوي- طارق طه- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- أحمد الشيخ- أسامة جلال.
تشكيل المصري أمام بيراميدز:
حراسة المرمى : عصام ثروت
خط الدفاع : كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، على حسن.
خط الوسط: محمد جريندو، فريد شوقى، حجاج عويس، محمد عنتر، أحمد رفعت.
خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.
دكة بدلاء المصري البورسعيدي أمام بيراميدز:
البدلاء : أحمد مسعود، إسلام صلاح، إسلام عطية، مصطفى سلطان، أحمد جمعة، ايزى ايميكا، محمد جابر، زياد فرج، كازادي كاسينجو.
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