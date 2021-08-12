/645166/الزمالك-يكرم-أبطاله--المشاركين-في-أولمبياد-طوكيو

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إقامة حفل تكريم الأسبوع المقبل لأبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي اختتمت يوم الأحد الماضي.. كما سيتم تكريم جميع لاعبي ومدربي الزمالك الذين شاركوا في الدورة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وحصدت بعثة مصر في الأولمبياد العدد الأكبر من الميداليات العربية، برصيد 6 ميداليات، بين الذهبية والفضية والبرونزية احتلت بها المركز 53 من بين جميع الدول المشاركة في الدورة وعددها 206 دولة.

وجاءت ميداليات مصر على النحو التالي :

فريال أشرف، ‏ذهبية الكوميتيه وزن +61 كجم في منافسات الكاراتيه، وهي أول رياضية مصرية في التاريخ تحقق الذهبية في الأولمبياد.

أحمد الجندي، فضية الخماسي الحديث للرجال، وهي أول ميدالية مصرية في منافسات الخماسي الحديث.

هداية ملاك، برونزية التايكوندو، وزن 67 كجم.

سيف عيسى، برونزية التايكوندو، وزن 80 كجم.

محمد إبراهيم كيشو، برونزية المصارعة يونانية رومانية 67 كجم رجال.

جيانا فاروق، برونزية كوميتيه 61 كجم سيدات لمنافسات الكاراتيه.

أرقام قياسية لمصر في أولمبياد طوكيو

ويعتبر هذا العدد من الميداليات بمثابة رقم قياسي جديد لمصر، بعدما كان أكبر عدد حصده الفراعنة هو 5 ميداليات في ثلاث دورات سابقة: برلين 1936 – لندن 1948 – أثينا 2004، بالإضافة إلى أنها سجلت أكبر بعثة في تاريخها من خلال هذه الدورة بمشاركة 134 رياضيا.

مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

ميدالية ذهبية

ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا

ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.

وحققة الفوز على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني. نرصد أهم المعلومات عن بطلة الكاراتيه صاحبة الميدالية الأولمبية الخامسة لمصر.