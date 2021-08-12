المصرى يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول.. فيديو

أنهى المصرى الشوط الأول متقدما على بيراميدز بهدف سجله إسلام عطية في الدقيقة 39 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن على ماهر وجانياس تاكيس المديران الفنييان للمصرى وبيراميدز، تشكيل المباراة التى تجمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل المصرى البورسعيدى كالتالى:حراسة المرمى: عصام ثروت،الدفاع: حجاج عويس، أحمد شوشة، فريد شوقى، كريم العراقى،الوسط: أحمد رفعت، محمد جريندو، عمر كمال، محمد عنتر،الهجوم: عمرو موسى، حسن على.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى حراسة المرمى: مهدي سليمان،خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي،خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل،خط الهجوم: دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 16 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

يذكر أن المصري وبيراميدز، تاهلا للكونفدرالية الأفريقية ممثلان لمصر بعد احتلال الفريقين المركزين الثالث والرابع على جدول ترتيب الدورى المحلى.