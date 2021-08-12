شيخ الأزهر: الشباب عماد الأمة ومستقبلها المشرق

جدة - نرمين السيد - شدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على أن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها المشرق، مشيرا إلى أن الاهتمام بتنمية مهاراتهم يخلق أجيال قادرة على صناعة المستقبل.





وقال الطيب فى منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "الشباب هم عمادُ الأمة، ومستقبلُها المشرق، فهم أصحاب الهِمم الفتيَّة، والطموحات الواعدة، والأفكار البنَّاءة، والتَّجارب الخصبة الثريَّة". وأضاف شيخ الأزهر "وبالاهتمام بتنمية مهاراتهم والإيمان بقدراتهم؛ نخلق أجيالًا قادرةً على صناعة مستقبلٍ واعدٍ لخدمة أوطانهم وأمتهم والإنسانيَّة".

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