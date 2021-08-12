المهندس عاطف ماهر: إنشاء حى الوزارات بالعاصمة الإدارية بأعلى المواصفات

جدة - نرمين السيد - وفى حلقة خاصة من برنامجه "60 دقيقة" عبر فضائية إكسترا نيوز، يقدمها اليوم الخميس، من العاصمة الإدارية الجديدة، أجرى الطاهرى لقاء مع المهندس عاطف ماهر، مدير المشروعات بشركة البحر الأحمر، المنفذة لمشروع مبانى وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية بحى الوزارات.

وشرح المهندس عاطف ماهر، المخطط التنفيذى للمشروع، مشيرا إلى أن المشروع شارك فيه أكثر من 4000 عامل، بالإضافة إلى الشيفت الليلى.

وأكد أن التفاصيل ومستوى المواصفات فى مبانى الوزارات هى الأعلى فى العالم، مؤكدا أن المساحة الخضراء أقيمت على مسطح 58% من إجمالى المساحة المخصصة.

وأشار إلى أن كل المبانى عبارة عن دور بدروم إضافة إلى أرض و7 أدوار أخرى، مشددا على أنه تم تجهيز وفرش الوزارات بالكامل.

ولفت المهندس عاطف إلى أنه عندما قدم فى 2017 كان المكان بالكامل عبارة عن صحراء، منوها بأنه تم تجهيز "كامب" للعمال من أجل مساعدتهم على المعيشة فى المكان.