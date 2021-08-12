جدة - نرمين السيد - وفى حلقة خاصة يقدمها الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، من برنامجه "60 دقيقة" عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، من العاصمة الإدارية الجديدة، قال خميس: "البرج الأيقونى استخداماته متعددة".
وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية تضم حوالى 20 برجا، يتوسطهم البرج الأيقونى، مؤكدا أن استخدامات الأبراج متعددة ما بين إدارى وتجارى وفندقى.
ونفى المهندس خميس ما يتداول حول أن العاصمة الإدارية الجديدة للأغنياء فقط، مشيرا إلى أن أول من استفاد منها هم العمال والمهندسين المصريين، وبعد أن تنتهى الإنشاءات سيعمل بها موظفون من كافة فئات المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المهندس محمد خميس: أول من استفاد من العاصمة الإدارية هم العمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.