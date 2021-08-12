المهندس محمد خميس: أول من استفاد من العاصمة الإدارية هم العمال

جدة - نرمين السيد - وفى حلقة خاصة يقدمها الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، من برنامجه "60 دقيقة" عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، من العاصمة الإدارية الجديدة، قال خميس: "البرج الأيقونى استخداماته متعددة".

وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية تضم حوالى 20 برجا، يتوسطهم البرج الأيقونى، مؤكدا أن استخدامات الأبراج متعددة ما بين إدارى وتجارى وفندقى.

ونفى المهندس خميس ما يتداول حول أن العاصمة الإدارية الجديدة للأغنياء فقط، مشيرا إلى أن أول من استفاد منها هم العمال والمهندسين المصريين، وبعد أن تنتهى الإنشاءات سيعمل بها موظفون من كافة فئات المجتمع.