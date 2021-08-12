تجربة فريدة.. الطاهرى داخل ونش بناء أطول سارى بالعالم فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أجرى الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، تجربة جديدة من الصحافة التلفزيونية، بصعود ونش على ارتفاع 50 مترا من الأرض، لمتابعة مراحل بناء أطول سارى بالعالم فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وفى حلقة خاصة من برنامجه "60 دقيقة" عبر فضائية إكسترا نيوز، يقدمها اليوم الخميس، من العاصمة الإدارية الجديدة، أجرى الطاهرى لقاء مع عدد من المهندسين والعمال المشرفين على بناء أطول سارى علم فى العالم، بساحة الشعب فى العاصمة الإدارية الجديدة.







وقال المهندس محمد على، مدير الموقع، إن ارتفاع سارى العلم موجود فى موقع استراتيجى يتوسط ساحة الشعب، مشيرا إلى أن المدرجات المحيطة به تسع 1300 فرد.

وأشار إلى أن العمل بسارى العمل بدأ فى شهر مارس الماضى، حيث تم إنجاز القاعدة، ثم بدأ تركيب الوصلات المعدنية.

من جهته، أوضح المهندس أمير أحمد، مدير التركيبات بالمشروع، أن السارى يصل ارتفاعه إلى 191 متر، مبينا أنه يتكون من 10 وصلات، بحيث تكون مرنة مع الرياح.

كما أن وزن السارى كجسم يصل إلى 1040 طن، بينما يبلغ طول العلم 40 فى 60 مترا.

كما أجرى الطاهرى لقاء مع عدد من العاملين فى سارى العالم، والذين أكدوا فخرهم الكبير بمشاركتهم فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة.