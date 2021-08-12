المصريين الأحرار ينظم ملتقى توظيف لخدمة أهالى شمال القاهرة

جدة - نرمين السيد - ويشرف على الملتقى لجنة خدمة المواطنين المركزية برئاسة وحيد وجيه، وقطاع شمال القاهرة بقيادة رائد مقدم، ويباشر أعمال المؤتمر مجدى طلعت مساعد مسؤول قطاع الدلتا لجنة خدمة المواطنين المركزية. ويشارك فاعليات الملتقى أكثر من 17 شركة مصرية وسلسلة من المطاعم والمحال فى مجالات متعددة، لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات وغيرهم. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الحزب، وتكثيف الدور الفاعل لخدمة المجتمع، وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة، وذلك بعد نجاح ملتقيات سابقة.

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