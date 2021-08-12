/645167/بالفيديو-خالد-الجندي-عن-زيارته-للسجون-تفاجئت-بالمستوى-العلمي-والأخلاقي-وفكرة-المواطنين-عن-أنها-أداة-عقابية-خاطئة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل وزارة الداخلية، فى تطوير الحماية المجتمعية، موضحا ان الفكرة القديمة التي يعتقدها المواطنين انها مؤسسات عقابية هي خاطئة بل هي حماية مجتمعية للشخص النزيل وليس السجين، حيث أنه لا يتم فصله عن المجتمع، بل حماية مجتمعية له، قائلا:” أصبح إعادة إنتاج الإنسان لمواصلة نشاطه الإنسانى”.

دوت الخليج الشيخ خالد الجندي:السجون فى مصر أصبحت مصدر حيوية ونشاط جاء ذلك خلال لقائه في برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة "dmc"، مضيفا "شاهدت جميع الأنشطة من الرياضية والعلمية، و وتفاجأت من المستوى العلمى لنزلاء الحماية المجتمعية، فى طرة البلد، شوفت ناس عندها من العلم والثقافة مستويات فخمة جدا، وأيضا المستوى الأخلاقى، أمر فى غاية الروعة". خالد الجندي عن زيارته للسجون: مستوى فخم من الثقافة وأضاف ان ما لفت النظر هو المستوى العلمي قائلا:”شوفت ناس عندها كم من العلم كبير ومستويات فخمة من الثقافة والقدرة على الفهمـ فضلا عن المستوى الاخلاقي للنزلاء”.

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