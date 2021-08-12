/645165/في-المؤتمر-الأول-لشباب-حزب-المحافظين-قرطام-التطلع-لجمهورية-جديدة-حديثه-تقوم- باستغلال-قدرات-الشباب-طلعت-خليل لدينا-برنامج-متكامل-لدعمهم

عقد حزب المحافظين برئاسة المهندس اكمل قرطام المؤتمر الأول لشباب المحافظين تحت عنوان تعزيز الديمقراطية الي الجمهورية الجديدة في اليوم العالمي للشباب واستهل المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وعرض فيلم تسجيلي عن ورش عمل شباب الحزب والذي يشمل اربع محاور تتمثل في ، المحور الأول: تمكين الشباب وتأهيلهم ، المحور الثاني: القوى الناعمة ودورها في المجتمع ، المحور الثالث: التعددية الحزبية، المحور الرابع: الحقوق والحريات.

فيما قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أننا نحتاج الي التطلع لجمهورية جديدة حديثه تقوم باستغلال قدرات الشباب التي ستكون لها عائد كبير علي الشعب المصري، مشيرا إلي أن العمل السياسي بجانب التوازن بين السلطان ببعضها واستقلالها واحداث توازن بين الأكثرية والاقلية سيؤدي لاستقرار حقيقي .

وقال الأمين العام لحزب المحافظين طلعت خليل اننا نتطلع لعمل سياسي جاد لتلبية متطلبات الشعب المصري مشيرا إلي أن المؤتمر الأول لشباب المحافظين ركز علي العمل السياسي للشباب مشيرا إلي أن نسبه الشباب في المجتمع نسبه كبيرة .

وأكد خليل خلال كلمته في مؤتمر شباب حزب المحافظين علي أن الحزب لديه رؤية شاملة للشباب ترتكز علي توفير الموارد المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وثقافة العمل الحر وربط سوق العمل وتوفير القروض الميسرة للشباب مؤكدا علي أن الحزب لديه برنامج طموح للتدريب الصناعي واتاحه فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة .

وأشار أمين عام الحزب طلعت خليل أننا لدينا هذا البرنامج الطموح لدعم الشباب في مجال مشروعات تكنولوجيا المعلومات ونهتم بالشباب ونحن في عمل نستمر لتحقيق هذا البرنامج .

وقال امين شباب حزب المحافظين مؤمن ممدوح أن اليوم انطلاقه جديدة لشباب الحزب وشعارنا بنتكلم سياسية مشيرا إلي أن مصر بها أكثر من ٦٠٪ من الشعب شباب مؤكدا علي استغلال قدراتهم هي نواة لبداية جديدة لجمهورية جديدة والطريق يأتي من التحول الديمقراطي والتجهيز وتبني فكرة حوار مجتمعي بالمشاركة مع الأحزاب الأخري.

وأشار أمين شباب المحافظين أننا نعد برنامج تكاملي لاستغلال قدرات الشباب لوضع رؤية شبابية لتجهيز الشباب الاستحقاق الانتخابي القادم وهو المحليات مؤكدا علي أن الحزب بيكون له حوار مجتمعي يضم الأحزاب المصرية لوضع رؤية مشتركة لخوض انتخابات المحليات للمساهمة في تنمية البلد من خلال نموذج حقيقي للعمل بدون كلل لصناعة الغد.