/645164/أبانوب-عزت-في-يوم-الشباب-العالمي-يعيشون-عصر-ذهبي-من-التأهيل-والتمكين

قال النائب ابانوب عزت عضو مجلس النواب أنه وفي اليوم العالمي للشباب، أود أن أفتخر كوني من اصغر الاعضاء سناً بمجلس النواب في دولة عظيمة تهتم و تشجع دور الشباب في الحياة السياسية و الاجتماعية وذلك تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

الشباب يعيش عصر ذهبي من التأهيل والتمكين وأكد النائب ابانوب عزت وهو اصغر أعضاء مجلس النواب سنا تحت القبه في تصريحات لـ دوت الخليج أن ملف الشباب واهتمام الكبير الذي تبناة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن و بقوة دور الشباب في المجتمع على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات في بناء وطن بمستقبل مشرق مؤكدا علي أن دور الشباب الفعال جعل منهم قوة للدولة لمواجهات التحديات الصعبه. وأكد عزت علي أن تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الذي نراه الآن هو نتاج عمل حقيقي بتبني افكار الشباب تحت مظلة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمرات الشباب ونتائجها ومبادرات تأهيل وتدريب الشباب وتراهم الان أعضاء مجلس تحت قبه البرلمان لغرفتيه ونواب محافظين ونواب وزراء وكذلك المناصب القيادية جعلت من العصر الذي نعيشه عصر ذهبي للشباب المصري.

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